Illustre Runde: Rund 20 Künstlerinnen und Künstler laden am Wochenende zu einem Adventsmarkt in den Hof der Geiststraße ein. Was die Besucher erwartet.

Neun von insgesamt 20 Künstlerinnen und Künstler, die zum „Illustren Adent“ in den Hof im Atelier in der Geiststraße einladen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Es ist eine illustre Runde an Künstlerinnen und Künstlern, die für das dritte Adventswochenende eine Veranstaltung vorbereitet haben: Sie laden am Samstag und am Sonntag erstmals zum „Illustren Advent“ in den Hof des Ateliers in der Geiststraße. Dort haben Franz Walther Gabriel und Danilo Pockrandt ihr Domizil, das nun zu einem Adventsmarkt umgestaltet wird.