Godenrath will für CDU bei der OB-Wahl in Halle antreten

Halle (Saale)/MZ - Am 31. August endet die politische Ära von Bernd Wiegand (parteilos) als OB in Halle. Der 67-Jährige lässt sich vom Stadtrat am 28. August in den Ruhestand versetzen. Seit Wochen wird über Wiegands Nachfolge spekuliert. Als erste große Volkspartei geht die CDU in die Offensive. Nach Stadtrat Alexander Vogt, der von der Mittelstandsunion unterstützt wird und offenbar ohne den Segen des Parteivorstands nach vorn geprescht ist, gibt es nun eine weitere Bewerbung.