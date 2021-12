Glauchaer Platz in Halle ab Freitag wieder frei

Halle (Saale)/MZ - Die Bauarbeiten am Glauchaer Platz kommen laut Stadtverwaltung schneller voran als erwartet. Die Sanierung der Kreuzung sei bis auf Restarbeiten fertiggestellt, so dass sich die Verkehrssituation immer weiter normalisiert. Ab Freitag, 17. Dezember, können Autos wieder über den gesamten Knoten fahren.

Der Hallorenring und die Herrenstraße sollen in beide Fahrtrichtungen wieder freigegeben werden. An der Schwemme wird der ursprüngliche Richtungsverkehr von Norden nach Süden wieder hergestellt. Zudem kann die Umleitungsrampe vom Parkplatz An der Stadtschleuse, die während der Bauphase als Auffahrt auf die Magistrale diente, wieder geschlossen werden, dadurch sind auch die Parkflächen An der Stadtschleuse wieder nutzbar.

Weil noch nicht alle Arbeiten an der Großbaustelle Glauchaer Platz abgeschlossen sind, bleiben aber auch noch einige Sperrungen bestehen. So ist die Ausfahrt aus dem Glauchaer Platz über Mauerstraße und Moritzzwinger in Richtung Franckeplatz nicht möglich. Gesperrt bleibt auch die Zufahrt in die Straße An der Moritzkirche vom Glauchaer Platz aus. Die Stadt Halle weist außerdem darauf hin, dass es je nach Witterungsbedingungen zu zeitweiligen Spur-Einschränkungen kommen kann, auf die aktuell mit einer Beschilderung hingewiesen werden soll. Bis zum Ende aller Bauarbeiten am Glauchaer Platz wird deshalb um erhöhte Aufmerksamkeit beim Befahren des

Baustellenbereiches gebeten. Außerdem werden an der Zufahrt auf den Glauchaer Platz die Fahrspuren in Richtung Westen (Neustadt) und Süden (Glauchaer Straße) aus Sicherheitsgründen noch auf jeweils eine Spur reduziert.