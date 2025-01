Spiegelglatte Straßen haben in Halle am Mittwoch zu Hochbetrieb in der Notfallaufnahme geführt. Teils gab es schwere Verletzungen.

100 Personen am Mittwoch in Klinik

In Halle kam es am Mittwochmorgen zu teils spiegelglatten Straßen - und zahlreichen Stürzen.

Halle/MZ. - Temperaturen um den Gefrierpunkt und nasse Straßen: In Halle hat es am Mittwochmorgen vielerorts Glatteis gegeben. Vielen Rad- und Autofahrern wurde das zum Verhängnis. Es kam zu mehreren schweren Verletzungen. Im Notfallzentrum des BG Klinikums Bergmannstrost Halle herrschte deshalb am Mittwoch Hochbetrieb. Bis zum Mittag wurden dort bereits 111 Patientinnen und Patienten behandelt, teilte das Klinikum mit. Allein 90 davon seien chirurgische Fälle nach Stürzen und Unfällen gewesen.

Glatteis in Halle: Beckenbrüche und Kopfverletzungen nach Stürzen

„Das sind mehr als doppelt so viele Fälle, wie wir normalerweise in einem solchen Zeitraum versorgen“, erklärt Dr. Christian Dumpies, Leiter des Notfallzentrums. Neben zahlreichen Verstauchungen, Prellungen und Frakturen gebe es auch viele schwere Verletzungen wie Beckenbrüche und Kopfverletzungen.

Besonders häufig handelt es sich laut Klinikum bei den Verletzten um Fahrradfahrer, oft ohne Fahrradhelm, aber auch um PKW- und LKW-Fahrer, die auf der glatten Fahrbahn in Unfälle verwickelt wurden. Zahlreiche Patientinnen und Patienten mussten stationär behandelt werden.

Auch in der Region kam es am Mittwochmorgen bereits zu mehreren Verkehrsunfällen aufgrund von Glätte. Auf der Südharzautobahn zwischen dem Dreieck Südharz und Eisleben wurden laut Polizei sieben Personen verletzt, sechs davon kamen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Die A 38 in Fahrtrichtung Leipzig war zeitweise komplett gesperrt. Die Behörden warnten generell vor glatten Straßen im gesamten südlichen Sachsen-Anhalt.