Bis Anfang September ist die Lokalredaktion Halle mit einer Außenstelle im Neustadt Centrum. Der Auftakt am Dienstag war großartig.

Gleich am ersten Tag gab es im und vor dem Gläsernen Büro der MU im Neustadt Centrum interessante Gespräche. Mitten drin: Chefredakteur Marc Rath (Dritter von links) und Center-Manager Michael Schneider (Zweiter von links).

Halle (Saale)/MZ - Aller Anfang ist schwer, sagt ein Sprichwort. Stimmt nicht. Unser Gläsernes Büro im Neustadt Centrum ist offen – und viele Besucher haben den Weg zu uns gefunden. Interessante Geschichten haben sie dabei. Fotos vom Bau des Shopping-Centers etwa oder die Rettung von Schwänen aus dem Bruchsee. Wir werden die Erlebnisse in den nächsten Tagen schildern und die Menschen dahinter vorstellen. Bis Anfang September ist das Gläserne Büro montags bis freitags offen.

Was uns aber am meisten momentan umtreibt: Warum hat der Platz zwischen der Scheibe A und dem Centrum keinen Namen? Offiziell firmiert er offenbar unter Neustädter Passage. Doch darunter verstehen selbst die Einwohner hier etwas anderes. Na gut, verwunderlich ist das nicht. In der DDR bestand Neustadt nur aus Blöcken und Nummern. Als Außenstehender findet man das System verwirrend, die Leute hier kamen aber damit klar. Bleibt heute dennoch der Platz ohne Namen.

Bleiben kann das so jedenfalls nicht. Hätten Sie Vorschläge, wie er heißen könnte? Dann schreiben Sie uns unter [email protected] oder kommen Sie in unser Gläsernes Büro. Am Donnerstag sind die MZ-Reporter Annette Herold-Stolze und Dirk Skrzypczak von 11 bis 16 Uhr vor Ort.