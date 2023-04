In Neustadt wurde am Stadion das gigantische Wandmosaik von Josep Renau nach der Restaurierung enthüllt.

Halle (Saale)/MZ - Am Dienstagnachmittag ist in Halle-Neustadt das restaurierte Wandmosaik „Einheit der Arbeiterklasse und Gründung der DDR“ von Josep Renau (1907-1982) feierlich enthüllt worden. Die Wüstenroth Stiftung hatte in ihrem Programm „Baubezogene Kunst in der DDR“ in Kooperation mit der Stadt Halle das Wandbild aufwändig denkmalgerecht restauriert.

Das Wandmosaik ist 36 Meter hoch und 7,35 Meter breit. (Foto: Katja Pausch)

Das 36 Meter hohe und 7,25 Meter breite Großmosaik besteht aus 11.136 Fliesen. Bei der Instandsetzung wurden hohlliegende Fliesen befestigt oder neu verlegt. Zerstörte Fliesen wurden mithilfe überlieferter Glasurrezepturen originalgetreu ergänzt