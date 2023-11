Zum Bürgerdialog am Montagabend platzt die Mötzlicher Kirche aus allen Fugen. Anwohner werfen Landesregierung Intransparenz vor. Verhindern lassen wird sich der Bau wohl nicht.

Bürgerdialog: Darum wollen die Tornauer die neue JVA Halles nicht in ihrer Nachbarschaft

da soll sie hin: Auf Karten, die das Finanzministerium mitgebracht hatte, ist der geplante Standort an der A14 eingezeichnet.

Halle (Saale)MZ - Als Folke Pfeifer am Montagabend in der übervollen Mötzlicher Kirche ihre emotionale Gegenrede zum geplanten Bau einer neuen Justizvollzugsanstalt in Tornau beendet, bebt der Kirchenboden vom Beifall des Publikums.