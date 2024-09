Halle/MZ. - Wenn von Halle-Neustadt die Rede ist, denken viele Menschen an Armut und soziale Probleme. Julia Fenske möchte das ändern. Die Fotografin war genervt von den negativen Darstellungen. Fenske wollte sich anders mit Neustadt beschäftigen und zeigen, was es dort gibt. In ihrer Ausstellung im Gebäude der Geschichtswerkstatt präsentiert sie im Rahmen des „wohn_komplex“-Festivals vom Bauverein Halle-Leuna, was sie entdeckte.

