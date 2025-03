Halle (Saale)/MZ. - Bis zuletzt schien alles offen. Über anderthalb Stunden lieferten sich die Mitglieder des Planungsausschusses am Dienstagabend eine kontroverse Debatte zum Neubau einer Justizvollzugsanstalt (JVA) in Halle. Die entscheidende Frage: Wollen die Stadtpolitiker trotz vieler Fragen, die das Land bislang unbeantwortet gelassen hat, Planungen für ein Gefängnis in Tornau den Weg frei machen? Trotz aktueller Aussagen aus dem Finanzministerium, man tendiere zu einem Neubau in Weißenfels (Burgenlandkreis)?

