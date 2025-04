Am Mittwoch hatten Hunderte gegen ein geplantes Jugendheim in Halle-Reideburg protestiert. Die Grüne Jugend ruft zu Toleranz auf.

Halle (Saale)/MZ/AHS. - Nach den Vorfällen bei einer Einwohnerversammlung zu einer neuen DRK-Jugendhilfeeinrichtung in Reideburg hat die Grüne Jugend vor einem Rechtsruck gewarnt. Die Ausschreitungen reihen sich ein in eine besorgniserregende Serie ähnlicher Geschehnisse, wie sie bereits um ein Jugendheim in Lettin zu beobachten waren, heißt es in einer am Sonntag verbreiteten Mitteilung der Nachwuchsorganisation von Bündnis 90/Die Grünen.