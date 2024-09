Der hallesche Stadtschreiber Carl-Christian Elze verabschiedet sich mit einem nachhaltigen Literaturprojekt aus seinem Amt. Was genau dahinter steckt.

Mit Video: Carl-Christian Elze verabschiedet sich mit Gedichtfliesen an Häuserwänden

Stadtschreiber in Halle (Saale)

Helfen mit beim Fliesenkleben am halleschen Stadtarchiv (v.l.): Martin Schurath (Stadt Halle), Autorin Laura Schaar, Stadtschreiber Carl-Christian Elze, Autor Christian Kreis, Halles Stadtarchivar und Künstler André Kestel

Halle (Saale)/MZ. - Neugierig bleiben Passanten in der Rathausstraße vor dem Stadtarchiv stehen. Dort sind am Freitagmittag Halles Noch-Stadtschreiber Carl-Christian Elze und viele Helfer dabei, das Abschlussprojekt des Leipziger Schriftstellers umzusetzen. Mit den „Literarischen Fliesen“, die an öffentlichen Plätzen und Gebäuden angebracht werden und zum Lesen einladen sollen, verabschiedet sich Elze nach sechsmonatiger Amtszeit als hallescher Stadtschreiber.