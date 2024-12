Ab 2025 müssen Besucher für einen Eintritt in das Felsenbad mehr zahlen, das hat der Stadrat beschlossen. Obwohl die Erhöhung moderat ist, sieht sich die Stadt dazu gezwungen, denn das Betriebsergebnis bleibt im Minus.

Badespaß in Landsberg wird teurer

Landsberg/MZ. - 342.000 Euro Verlust hat das Felsenbad in Landsberg im vergangenen Jahr gemacht – und damit immerhin knapp 70.000 Euro weniger als im Jahr davor. Doch auch wenn die Zahlen der Ausgaben und Einnahmen von Jahr zu Jahr stark schwanken, ändert sich nie etwas an der Tatsache, dass das Felsenbad, wie so viele andere städtische Freibäder auch, ein Verlustgeschäft ist. Und das wird sich auch nicht ändern, wenn die Eintrittspreise im kommenden Jahr angehoben werden.