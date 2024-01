Alexandra Preusser hat bereits einen Master-Abschluss in Psychologie. Malerei ist dennoch ihre berufliche Profession. Wie ihre Arbeiten entstehen.

Goldstudio 60 in der Luwu

Alexandra Preusser zeigt ihre Arbeiten im Goldstudio in Halles Luwu.

Halle (Saale)/MZ. - In ihrem Goldstudio, das zugleich auch Kunstgalerie ist, haben Sabine und Martin-Gérard Beyer bereits mehrfach sehenswerte Ausstellungen organisiert. Und nicht nur das: Mit der Kreation eines Rings für die Fee Amaryllis in einer Neuverfilmung vom „Räuber Hotzenplotz“ hat Goldschmiedin Sabine Beyer 2021 sogar ein Stück deutsche Filmgeschichte „Made in Halle“ mitgeschrieben.