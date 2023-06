Seit 1947 gibt es den Familienbetrieb Gärtnerei Axt in Halle. Warum in einem Monat das Ladengeschäft und Ende des Jahres auch die Gärtnerei schließt.

Traditionsbetrieb seit 1947: Aus für Gärtnerei Axt in Halle - Schock für die Kunden

Familienunternehmen in dritter Generation

Bedauerlich sei die Schließung, aber auch eine Entlastung, erzählt Familie Axt. Vater Andreas leitet das Unternehmen in dritter Generation.

Halle (Saale)/MZ - Bis zu sieben Tage die Woche arbeiten Leiter und Besitzer Andreas Axt, seine Frau Cornelia und Tochter Friederike in Gärtnerei und Ladengeschäft. „An manchen Tagen sogar 15 Stunden“, erzählt der 67-Jährige. Auch dieser unermüdliche Arbeitseinsatz ist es, der dafür gesorgt hat, dass der Gartenmarkt den Bewohnern in und um Halle in den vergangenen Jahren ein Begriff war.