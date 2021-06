Halle (Saale) - Die Geschichte bleibt rätselhaft. Was ist in den Abendstunden des 29. Mai auf der Reideburger Landstraße im Ortsteil Dautzsch tatsächlich passiert? Eine Zeugin hatte die Polizei informiert. Der Verdacht: Eine unbekannte Frau könnte am Stellplatz der Glascontainer Opfer einer Straftat geworden sein. Die Zeugin hatte beobachtet, wie die Frau von drei anderen Personen in eine schwarze Limousine gezerrt worden sein soll und sich dabei heftig wehrte.

Gab es am Dautzsch in Halle doch keine Entführung?

Die Polizei hatte daraufhin die Öffentlichkeit um Hilfe gebeten. Nun wurde der Fall zu den Akten gelegt. Die intensiven kriminalpolizeilichen Ermittlungen und die Hinweise nach dem Zeugenaufruf hätten zur Aufklärung beigetragen, sagte Thomas Müller, Sprecher des Polizeireviers in Halle. „Wir können eine Straftat ausschließen“, so Müller.

Ins Detail wollte er hingegen nicht gehen. Offenbar war es gelungen, die beteiligten Personen ausfindig zu machen. Ob es sich am 29. Mai um einen Scherz handelte, wollte Müller nicht sagen. „Es ist richtig gewesen, dass sich die Zeugin bei uns gemeldet hatte. Schließlich hätte es sich tatsächlich um eine Entführung handeln können.“ (mz)