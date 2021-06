Opfer in Auto gezerrt - Wurde Frau am Dautzsch in Halle entführt?

An diesem Glascontainer-Stellplatz in der Reideburger Landstraße am Dautzsch soll die Frau entführt worden sein.

Halle (Saale) - Der Fall klingt wie aus einem Kriminalfilm. Und er gibt der Polizei noch Rätsel auf. Auf der Reideburger Landstraße, kurz vor dem Dautzsch, soll am vergangenen Sonnabend eine Frau entführt worden sein. Eine Zeugin hatte aus der Entfernung das Geschehen beobachtet und die Polizei alarmiert. „Wir haben die Aussagen geprüft und vor Ort nach Spuren gesucht. Für uns ist die Zeugin glaubhaft“, sagt Thomas Müller, Sprecher des Polizeireviers in Halle. Die Ermittler hoffen nun auf weitere Hinweise, um Licht ins Dunkel bringen zu können.

Es ist 20.30 Uhr an jenem 29. Mai. An der Reideburger Landstraße, kurz vor der Ortslage Dautzsch, stehen Container zur Glasentsorgung. Die Behälter sind durch einen Metallzaun eingehaust. Auf der Straße, vor den Wertsoffsammlern, soll ein silberfarbener Kleinwagen in Richtung Stadt gestanden haben. Zwei Männer, der Zeugin unbekannt, hielten sich an dem Wagen auf. „Kurz darauf hielt hinter dem Auto laut der Beschreibung eine dunkle, vermutlich schwarze Limousine“, sagt Müller. Aus dieser Karosse seien eine Frau und ein weiterer Mann ausgestiegen. Sie sollen mit den beiden Personen des Kleinwagens die Geschädigte in Höhe der Glascontainer gepackt und in die schwarze Limousine gezerrt haben. „Das Opfer soll sich dagegen mit Strampeln und lautem unverständlichen Schreien stark gewehrt haben“, so Müller. Anschließend hätten beide Autos den Tatort in Richtung der Europachaussee verlassen.

Die Informationslage ist noch dünn, heißt es aus Polizeikreisen. Ob die Zeugin die Kennzeichen der Fahrzeuge erkennen konnte, wenigstens zum Teil, ist unklar. Auch die Beschreibung eines der Täter hilft kaum weiter: groß, kräftige Gestalt, dunkle Bekleidung. Zur Identität der mutmaßlich entführten Frau gibt es offenbar auch noch keine Erkenntnisse. „Wir suchen daher weitere Zeugen, die die Tat ebenfalls beobachtet haben, zu den Tätern, dem Opfer oder den Autos Angaben machen können“, sagt Müller. (mz)

Hinweise nimmt die Polizei in Halle unter der Rufnummer 0345/2242000 entgegen.