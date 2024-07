Halle (Saale)/MZ - Es klingt nach dem Schlaraffenland der nützlichen Alltagsinformationen. Daten, die in Echtzeit freie Parkplätze melden, volle Straßenbahnen, das detaillierte Wetter in Trotha oder auf der Silberhöhe, oder die Feuchtigkeit des Erdbodens – wichtig für das Gießen von Zierpflanzen oder Bäumen im Stadtgebiet. Und alle diese Informationen sind für jedermann abrufbar. Ganz einfach. Ohne Pin, Passwort oder sonstige Hürden. All das soll die Smart City leisten, die intelligente digitale Vernetzung für mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität. Stadt und Stadtwerke arbeiten in einem Modellprojekt seit 2021 an derartigen Lösungen. Nun wird es im Energiepark an der Dieselstraße auch konkret. Dort wird ein Testfeld für Sensoren in Betrieb gehen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.