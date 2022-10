Für achtsame Bestatterin in Halle ist die Liebe die stärkste Kraft

Bestatterin Berit Ichite setzt sich für ein respektvolles Miteinander ein - im Leben und vor allem auch an dessen Ende. Am Samstag lädt sie zu einem „Konzert für alle Seelen“.

Halle (Saale)/MZ - Als sie damals mit ihrem Unternehmen aus der Hermannstraße aus- und ins Giebichensteinviertel umgezogen ist, hatte sie zuvor lange überlegt: Passe ich hierher? So zwischen Friseur, Bioladen und Physiotherapie? Das ist jetzt über ein Jahr her - heute gehören die „Achtsamen Bestattungen“ von Berit Ichite im Advokatenweg/Ecke Große Brunnenstraße mit zu den lebendigsten - und dank wechselnder Schaufenstergestaltung manchmal auch zu den buntesten - Läden an der altehrwürdigen Luther-Linde.