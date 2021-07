Fünfjähriges Mädchen stirbt nach Unfall mit Müllfahrzeug in Halle

Halle (Saale)/MZ/dsk - Ein fünf Jahre altes Mädchen ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Silberhöhe tödlich verunglückt. Nach Polizeiangaben kam es nach 16 Uhr in der nicht viel befahrenen Ludwig-Herzfeld-Straße zu der Kollision des Mädchens mit einem Müllauto. Das Kind sei noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen, berichtete Polizeisprecherin Ulrike Diener.

Der Hergang des Unglücks sei noch völlig offen, sagte sie. Bis in den Abend war die Polizei zur Unfallaufnahme vor Ort. „Die Untersuchungen laufen“, sagte die Sprecherin. Neben der Spurensicherung seien auch Drohnenaufnahmen gemacht worden. Im Einsatz waren neben der Polizei Angehörige von Feuerwehr und Rettungswesen. Der Notruf war um 16.18 Uhr eingegangen.

Der 39-jährige Fahrer des Müllfahrzeugs und sein Beifahrer erlitten bei dem Unfall einen Schock und konnten der Polizeisprecherin zufolge noch nicht so befragt werden, dass es für eine Klärung des Geschehens ausreichend wäre. Beide wurden vor Ort betreut. Seelsorgerische Unterstützung gab es an der Unfallstelle für die Familie des kleinen Mädchens, vor allem für seine Mutter.