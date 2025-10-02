Wegen umfangreicher Gleisbauarbeiten wird der Straßenbahnverkehr in Halle zwischen Seebener Straße und Trotha für eine Woche komplett gesperrt. So ändert die Havag ihren Fahrplan.

Zu Einschränkungen kommt es ab nächster Woche wegen einer Vollsperrung bei der Straßenbahn in Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Wegen umfangreicher Gleisbauarbeiten im Bereich Trothaer Straße/Seebener Straße, Trothaer Straße/Oppiner Straße sowie Pfarrstraße ist der Straßenbahnverkehr in Halle zwischen Seebener Straße und Trotha von Freitag, 10. Oktober, ca. 20 Uhr, bis Samstag, 18. Oktober, 20 Uhr, vollständig gesperrt.

Die Havag leitet laut einer Mitteilung im genannten Zeitraum ihre Straßenbahnlinien 3, 8, 12 und 95 sowie ihre Buslinien 35 und 97 um. Es fährt Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen Reileck und Trotha.

Linie 3 und 8 werden miteinander verknüpft

Die Straßenbahnlinie 3 werde mit der Linie 8 verknüpft und fahre von Beesen über Südstadt, Marktplatz, Reileck bis Geschwister-Scholl-Straße, weiter als Linie 8 über Burg Giebichenstein bis zur Elsa-Brändström-Straße.

Die Straßenbahnlinie 8 wiederum werde mit der Linie 3 verknüpft und fährt von Elsa-Brändström-Straße über Burg Giebichenstein, Geschwister-Scholl-Straße, Zoo, Reileck bis Beesen.

Verkürzte Linie und Umleitung

Die Straßenbahnlinie 12 fährt verkürzt zwischen Hauptbahnhof und Reileck/Adolfstraße über Riebeckplatz, Am Steintor und Ludwig-Wucherer-Straße.

Die Buslinie 35 könne die Endhaltestelle Trotha nicht bedienen. Eine Ersatzhaltestelle befindet sich in der Uranusstraße.

Die Straßenbahnlinie 8 fährt ab etwa 20 Uhr über Burg Giebichenstein eine Umleitung nach Kröllwitz und zurück.

Änderungen bei Bahn und Bus

Die Straßenbahnlinie 95 fährt verkürzt zwischen Ammendorf (Bad Dürrenberg, Markt) und Reileck/Adolfstraße über Vogelweide, Franckeplatz, Marktplatz, Am Steintor und Willy-Lohmann-Straße.

Auf der Buslinie 97 Richtung Trotha entfällt die Haltestelle Pfarrstraße wegen des geänderten Fahrwegs ab Seebener Straße.

So fährt der Schienenersatzverkehr

Zwischen Reileck (Steig A und B) und Trotha (Steig D) fährt der Schienenersatzverkehr SEV 12 (Tagesverkehr) und SEV 95 (Spät- und Nachtverkehr) über Trothaer Straße, Reilstraße, Seebener Straße und Oppiner Straße. Die Haltestellen Am Klausberg und Pfarrstraße (Richtung Trotha) entfallen.

In der Trothaer Straße, Höhe der Straßenbahnhaltestelle „Pfarrstraße“ (Randlage) In der Trothaer Straße, vor der Einmündung Am Nordbad In der Trothaer Straße, hinter der Einmündung Geschwister-Scholl-Straße (beidseitig) In der Seebener Straße, an der Einmündung Richtung Trotha.