Freunde trauern in Halle gemeinsam um Maximilian S.

Stilles Gedenken: Freunde von Maximilian S., der in der Silvesternacht in Halle-Silberhöhe tödlich verunglückte, stellen zur Erinnerung an den Schüler an der Unfallstelle Kerzen auf.

Halle (Saale)/MZ - - Familie, Freunde und Bekannte haben am Sonntag auf der Silberhöhe an den zu Silvester tödlich verunglückten Maximilian S. erinnert. Etwa 50 Menschen, darunter auch die Mutter des Jungen, zogen am Nachmittag von der Hermann-Seidel-Straße zur Unfallstelle in der Freyburger Straße. Dort stellten sie ein Herz aus Kerzen auf und ließen weiße Ballons in Herzform in den Himmel steigen.

„Das sind die letzten Grüße an Maximilian“, sagte Organisator Vincent Grünke. „Er möchte bitte immer in unseren Herzen weiterleben. Der 22-Jährige hatte das Gedenken für den Tag initiiert, an dem Maximilian S. seinen 15. Geburtstag gefeiert hätte.

In der Silvesternacht gegen 21.30 Uhr war der Schüler in der Freyburger Straße, Abzweig Erhard-Hübener-Straße, von einem Kleinwagen erfasst und so schwer verletzt worden, dass er wenig später im Krankenhaus starb. Der Unfallfahrer flüchtete und ist bislang nicht gefunden worden. Die Polizei suchte zunächst nach einem weißen Elektroauto der VW-Modellreihe Up, wie sie seit September 2021 auf dem Markt sind. Alle 20 Autos dieses Typs in Halle, dem Saalekreis und im Raum Leipzig waren überprüft worden - ohne Ergebnis. Inzwischen ist die Suche auf alle Up-Modelle seit 2014 sowie das Schwestermodell Skoda Citigo mit Bauzeitraum ab 2017 ausgeweitet worden.

Hinweise nimmt die Polizei unter Rufnummer 0345/2 24 12 91 entgegen.