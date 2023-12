Freude beim Planetarium in Halle: „Außerirdisch guter Erfolg“

Halle (Saale)/MZ - Neun Monate nach der Eröffnung haben die Stadt Halle und das Planetarium auf dem Holzplatz am Montag ein erstes Fazit gezogen.

Demnach kamen zu über 1.000 Veranstaltungen rund 94.000 Besucher. Planetariumsleiter Dirk Schlesier sprach von einem „außerirdisch guten Erfolg“. Das Konzept sei aufgegangen.

Bürgermeister Egbert Geier (SPD) sprach von einer großen Wirkung, die vom Planetarium ausgehe. Hier würden spannende Einblicke in den Weltraum mit wichtigen Fragen auf der Erde kombiniert, etwa dem Klimawandel. Neu sind ab 29. Dezember eine 3-D-Show zu Pink Foyds legendären Album „The Dark Side of the Moon“ sowie ab Februar ein Wissenschaftsprogramm zu Polarlichtern.