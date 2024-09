Die Freien Wähler in Halle positionieren sich zur Wiegand-Nachfolge und der politischen Situation in Halle.

Freie Wähler wollen Silbersack als OB in Halle

OB-Wahl in Halle

Halle (Saale)/MZ - Die Freien Wähler in Halle wünschen sich Andreas Silbersack (FDP) als Kandidat für die OB-Wahl. „Ich würde es begrüßen, wenn er seinen Hut erneut in den Ring werfen würde“, sagte Falko Kadzimirsz, Vorsitzender des Stadtverbands der Freien Wähler (FW). Einen eigenen Kandidaten werde mit hingegen nicht aufstellen. „Wir sehen keinen Grund, das Bewerberfeld zu erweitern“, so Kadzimirsz.

Silbersack wiederum sei eine geeignete Persönlichkeit, um die Stadt zu führen und Veränderungen zu organisieren. Der FDP-Politiker war 2019 angezogen, hatte gegen Bernd Wiegand (parteilos) und Hendrik Lange (Linke) aber den Kürzeren gezogen.

Ansonsten sieht Kadzimirsz derzeit Bürgermeister Egbert Geier (SPD) in der klaren Favoritenrolle. „Er könnte auf Wahlkampf durchaus verzichten. Die öffentlichen Machtrangeleien in der CDU unterstützen das.“