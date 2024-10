Veranstaltungsreihe wird am Freitag eröffnet. Auf was sich die Besucher freuen können.

Halle/MZ. - Die 29. Halleschen Frauenkulturtage starten am Freitag, 18. Oktober, um 17 Uhr im Foyer des Neuen Theaters. Spielerisch haben sich Künstlerinnen dabei dem halleschen Themenjahr „Komm raus zum Spielen“ angenähert. Gemeinsam mit der Schirmfrau, Puppenspielerin Sylvia Werner von den Bühnen Halle, hat der Verein Dornrosa ein zweiwöchiges Programm auf die Beine gestellt.

Bei der Eröffnung im Neuen Theater wird auch erstmals die Schau „Verspielt“ zu sehen sein, die das Kunstkollektiv UKO3 noch bis zum 18. November im Foyer zeigt. Workshops zum Thema Puppenbau, Trickfilm, Theaterkostüme oder Kreatives Schreiben stehen auf dem Programm, ebenso ein offener Spielabend im Frauenzentrum Weiberwirtschaft am Samstag, 26. Oktober, 19 Uhr. Am Sonntag, 27. Oktober, ist eine Exkursion zum Käthe-Kruse-Museum in Bad Kösen geplant.

Das Besondere ist, dass die Frauenkulturtage an unterschiedlichen Orten mit zahlreichen Kooperationspartnern stattfinden. So ist in der Kleinen Galerie des Halleschen Kunstvereins in der Großen Klausstraße 18 bereits ab 18. Oktober die Ausstellung der in Halle lebenden russisch-israelischen Künstlerin Alica Khaet zu sehen. Im Bürgerladen Neustadt gibt es am Donnerstag, 24. Oktober, 14.30 Uhr, einen Vortrag über die Welt der Spiele. Und auch Radio Corax sendet zum Thema Frauenkulturtage.