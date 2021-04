Frau wird von Auto erfasst und 20 Meter mitgezogen

Halle (Saale) - Eine weibliche Person ist am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Neustadt tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Frau in Höhe der Neustadt-Passage an einer Fußgängerampel die Straße überquert und war dabei von einem Auto erfasst worden. Wie zeugen berichteten, wurde das Opfer über 20 Meter mitgeschleift.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist am Unfallort im Einsatz. Marvin Mutzalla

Rettungskräfte konnten der Frau nicht mehr helfen. „Wir können zu den Gründen noch nichts sagen. Die Kollegen sind noch vor Ort, sichern Spuren und befragen Zeugen“, sagte Polizeisprecher Thomas Müller der MZ. Die Feuerwehr ist ebenfalls vor Ort, um den Einsatz zu unterstützen. Mit Planen verdecken sie das Opfer. Über den Unfallfahrer ist noch nicht bekannt. Auch ist unklar, ob die Fußgängerampel grün zeigte. (mz/ Dirk Skrzypczak)