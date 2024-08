In Halle kam es zu einem ungewöhnlichen Vorfall: Eine Frau stahl einem Mann eine Bierflasche und biss ihn während der Rangelei in den Arm. Die Polizei ermittelt, der Mann wurde ambulant behandelt.

Streit um eine Bierflasche: Frau beisst Mann in Halle

Der Rettungsdienst hat in Halle einen Mann mit Bisswunde ambulant behandelt. Er war von einer frau im Streit um eine Bierflasche gebissen worden.

Halle/MZ. - Ungewöhnlicher Rettungseinsatz in Halle: Am Freitagabend hat eine Frau in der Innenstadt einem Mann eine Flasche Bier entwendet. Der Mann versuchte, die Flasche wieder zu bekommen, es gab eine Rangelei.

Wie die Polizei mitteilt, hat die Frau den Mann in den Arm gebissen und flüchtete anschließend mit der Beute. Wegen der Bisswunde wurde der Geschädigte vor Ort ambulant durch Rettungskräfte behandelt.