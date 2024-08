Frau hält Baby aus dem Fenster in Halle: Wie der Einsatz ablief und was Nachbarn sagen

Halle (Saale)/MZ - Es waren dramatische Szenen, die sich am Dienstagmorgen im Südpark am Rand von Halle-Neustadt abgespielt haben. In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Kirchteich brach kurz nach 8 Uhr ein heftiger Familienstreit zwischen einer 31-jährigen Frau und einem 34-jährigen Mann aus.