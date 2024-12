Wechsel am Waisenhaus in Halle

Halle/MZ. - Das Kuratorium der Franckeschen Stiftungen hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die Theologin und Kulturmanagerin Dr. Marianne Schröter ab dem 1. September 2025 als Direktorin der Franckeschen Stiftungen zu berufen.

Die 55-Jährige wurde in Halle geboren und hat Musik und Theologie studiert. Sie arbeitete als Wissenschaftlerin an mehreren Universitäten sowie Forschungseinrichtungen und war seit 2013 Geschäftsführerin der Stiftung Leurocea in Lutherstadt Wittenberg, der Wissenschaftsstiftung des Landes Sachsen-Anhalt. Seit Sommer 2023 gehört sie zum Vorstand des Domstifts Brandenburg.

Marianne Schröter tritt die Nachfolge von Prof. Dr. Thomas Müller-Bahlke an, der die Stiftungen seit 2003 leitet und zum 31. August 2025 in den Ruhestand geht. Der Historiker wurde bereits 1992 wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftungen und Leiter des Archivs. Sein Großvater war der letzte Waisenhauspfarrer in Halle, sein Vater ist in den Stiftungen aufgewachsen.