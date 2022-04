Fraktion Mitbürger fordert Krisensitzung für Grundschule in Halle-Neustadt

Die Stadtratsfraktion Mitbürger & Die Partei will Ende April einen Antrag in den Rat einbringen, der zu einer „verbindlichen Perspektive“ für die Schule führen soll.

Halle (Saale)/MZ/Nay - Die Stadtratsfraktion Mitbürger & Die Partei will sich für die Grundschule Westliche Neustadt einsetzen. In einem Antrag, der Ende des Monats in den Stadtrat eingebracht werden soll, schlägt die Fraktion vor, einen Krisengipfel zu den Sanierungsmöglichkeiten des Schulgebäudes einzuberufen. Daran teilnehmen sollen neben Vertretern des Stadtrates, der Elternschaft und der Schulleitung vor allem auch Vertreter des sachsen-anhaltischen Bildungsministeriums und des Landesverwaltungsamtes.