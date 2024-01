Im Klinikum Bergmannstrost lernen Mediziner aus der Ukraine, wie die Rehabilitation von Patienten läuft. Dieses Wissen ist in ihrem vom Krieg gebeutelten Heimatland dringend gefragt.

Halle (Saale)/MZ - Susann Winter erinnert sich noch daran, wie im Klinikum Bergmannstrost das Handy einer ukrainischen Hospitantin Alarm schlug. Der Alarm geht immer dann an, wenn die Tochter der Ukrainerin sich auf dem Schulweg nicht nach einer bestimmten Zeit meldet. Die Frau habe dann umgehend ihr Kind angerufen, dem es gut ging. Und doch sagt Susann Winter, die in der Unternehmenskommunikation des Klinikums arbeitet: „Das ist bedrückend.“ Es sei eben schwer vorstellbar, wie der Alltag in der Ukraine aussieht.