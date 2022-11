Forderung: Auf dem Marktplatz in Halle soll eine mobile Polizeiwache eingerichtet werden

Halle (Saale)/MZ - Halle soll sicherer werden. Der hallesche FDP-Landtagsabgeordnete Andreas Silbersack fordert deshalb nun die Einrichtung einer mobilen Polizeiwache auf dem Marktplatz. Dort sieht Silbersack einen besonderen Kriminalitätsschwerpunkt. Er bezieht sich unter anderem auf Berichte von einem Überfall, der sich am Sonntagabend ereignet haben soll. Eine Gruppe von zehn Personen soll zwei junge Erwachsene körperlich angegriffen und ausgeraubt haben.

„Der Überfall von Sonntag zeigt erneut auf, dass sich auch der Marktplatz – das Herz unserer Stadt – zu einem Hotspot für Kriminalität entwickelt“, schreibt Silbersack in einer Pressemitteilung. Eine mobile Polizeiwache könne Straftaten verhindern, „bevor sie geschehen“. Außerdem könne sie von der Bevölkerung auch genutzt werden, um Anzeigen zu erstatten, womit die Arbeit der Polizei effizienter werde. Silbersack schlägt vor, dass auch das Ordnungsamt den Streifendienst der Polizei flankieren solle. „Für unsere Stadt müssen wir alle Hand in Hand zusammenarbeiten, um das Entstehen eines neuen Kriminalitätshotspots im Keim zu ersticken.“

Wie die Polizei zu der Idee einer mobilen Wache auf dem Marktplatz steht, ist noch unklar. Das Revier will auf MZ-Anfrage in den nächsten Tagen eine Stellungnahme dazu abgeben. In der Vergangenheit hatte es unter anderem auf dem Weihnachtsmarkt schon einmal eine mobile Wache am Marktplatz gegeben.

In Halle wird schon seit mehreren Monaten über Kriminalität diskutiert. Vor allem im Bereich Jugendkriminalität und Raubstraftaten fordern verschiedene Politiker von der Stadt mehr Engagement. Ein neues Sicherheitskonzept, das die Stadtverwaltung gemeinsam mit der Polizei erstellen sollte, wurde allerdings im Stadtrat abgelehnt.