Der Hersteller von Kunststoff-Wabenplatten will in Halle zum Weltmarktführer werden. Wo die Produkte überall eingesetzt werden.

Riesige Rollen: Ein Mitarbeiter überwacht bei ThermHex die Waben-Produktion. Die Strukturen können je nach Verwendungszweck in einer Dicke von drei Millimetern bis drei Zentimetern hergestellt werden.

Halle/MZ. - Im Vergleich zu anderen mag das Unternehmen mit 22 Mitarbeitern klein und die gerade in Gang gebrachte Investition von einer Million Euro nicht riesig sein. Aber der Chef hat große Pläne. „Wir sind Welt-Technologieführer und wollen Weltmarktführer werden“, sagt der Geschäftsführer der ThermHex Waben GmbH mit Sitz in der Merseburger Straße. Was das Unternehmen besonders macht, sind die dort produzierten Platten mit einer aus recycelbarem Kunststoff hergestellten Wabenstruktur im Inneren. Die maßgeblich von Firmengründer Pflug entwickelte Struktur verleiht ihnen Stabilität und ermöglicht zugleich, dass die Platten leichter sind als die anderer Anbieter.