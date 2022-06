Fledermaus mit Tollwut in Halle gefunden

Beeindruckende Tiere, die aber Tollwut übertragen können: Eine infizierte Fledermaus ist jetzt in Halle gefunden worden.

Halle (Saale)/MZ - Nach dem Fund einer mit Fledermaus-Tollwut infizierten Fledermaus warnt die Stadt davor, Fledermäuse ohne dicke Handschuhe anzufassen. Fledermäuse können mit den Zähnen ihres Insektenfresser-Gebisses tief beißen. So ist eine Übertragung des Virus auf andere Säugetiere und auf Menschen möglich.

Im vorliegenden Fall war das verletzte Tier im Zoo abgegeben worden, wie es heißt. Vorsorglich wurde es im Rahmen eines Monitorings vom Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt untersucht, und Fledermaus-Tollwut nachgewiesen.

Grundsätzlich gehe von Fledermäusen keine erhöhte Gefahr aus. Gesunde Fledermäuse fliegen oder halten sich in ihren Schlafquartieren auf. Die Wahrscheinlichkeit für Menschen, mit tollwütigen Fledermäusen in Kontakt zu kommen, sei in Halle gering.

Wichtig bei einem Kontakt sei die sofortige Anzeige beim Fachbereich Gesundheit, Abteilung Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung der Stadt, Kreuzerstraße 12, Telefon: 0345 221 3610.