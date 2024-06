Niclas Scholz ist dank seines TV-Auftritts bei „The Voice of Germany“ einem Millionenpublikum bekannt. Jetzt gibt er mit seiner Band Blacktane ein Konzert.

Erst „The Voice of Germany“, nun Live-Konzert in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Dank seines TV-Auftritts bei „The Voice of Germany“ ist er inzwischen längst einem Millionenpublikum bekannt – nun will „Fischi“ nach längerer Bühnenpause mal wieder in seiner Heimatstadt Halle performen. Anders aber als bei der mit prominenter Jury besetzten Casting-Show im Fernsehen tritt Niclas Scholz, der von Freunden liebevoll „Fischi“ genannt wird, nicht allein vor seine Fans - schließlich ist Scholz nicht nur „The Voice“-Teilnehmer, der es bis ins Halbfinale geschafft hat, sondern auch Frontmann der Band Blacktane.