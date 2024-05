Am 1. Juni wollen Feuerwehrleute in voller Montur die Hausmannstürme erstürmen. Teilnehmer aus dem ganzen Bundesgebiet haben sich angesagt.

Rettungskräfte messen sich im Treppenlauf: Nach drei Jahren kehrt die Veranstaltung an den Urspruingsort, die Hausmannstürme in Halle (Saale), zurück.

Halle (Saale)/MZ. - Den halleschen Treppenlauf veranstaltet die Berufsfeuerwehr an diesem Samstag, 1. Juni, ab 9 Uhr in den Hausmannstürmen auf dem Markt. Die Teilnehmer müssen in voller Ausrüstung und mit angeschlossenem Atemschutz die Türme möglichst schnell erklimmen. Aufgrund der engen Platzverhältnisse starten die Teilnehmer einzeln. Es werden 50 Feuerwehrwehrleute aus Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg, Niedersachsen, Bayern und Schleswig-Holstein erwartet. Der Lauf fand erstmals vor vier Jahren statt. 2021 bis 2023 wurde er in den 19 Etagen der „Scheibe A“ ausgetragen.