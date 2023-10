Freiwillige Feuerwehr Halle Feuerwehrleute müssen Klos putzen: Stadtrat fordert Reinigungsdienst für Ehrenamtler

In Halle müssen ausgerechnet die ehrenamtlichen Feuerwehrleute ihre Wache selber Putzen inklusive der Toiletten. Während in nahezu allen anderen städtischen Betrieben und Gebäuden ein Reinigungsdienst tätig wird. Warum Stadtrat Andreas Wels das ändern will.