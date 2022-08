Feuerwehr muss zwei Brände in einer Straße in der Halle löschen

In der Franckestraße in der Innenstadt von Halle kam es am Mittwochabend zu gleich zwei Bränden.

Halle (Saale)/MZ/MATZ - Am Mittwochabend musste die Berufsfeuerwehr in Halle zu gleich zwei Bränden in der gleichen Straße ausrücken. In der Franckestraße gerieten aus bisher ungeklärten Gründen gegen 21.45 Uhr an zwei Stellen mehrere Müllcontainer in Brand.

Die Feuerwehr kam mit zwei Hilfeleistungslöschfahrzeugen zum Einsatz und konnte das Feuer schnell löschen. Die Hauswand eines Wohnhaus wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.