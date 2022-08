Feuerwehr muss zu Ödlandbrand an der S-Bahn Haltestelle Südstadt ausrücken

Am Mittwoch wurde die Berufsfeuerwehr Halle gegen 15 Uhr zur Südstadt gerufen. Am Haltepunkt der S-Bahn hat Ödland gebrannt.

Halle (Saale)/MZ - Am Mittwochnachmittag musste die Berufsfeuerwehr Halle zu einem Ödlandbrand an der S-Bahn Station Halle-Südstadt ausrücken. Ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwache Süd kam zum Einsatz um das Feuer am Bahndamm zu löschen. Die Feuerwehr hatte das Feuer nach wenigen Minuten gelöscht. Der S-Bahn Verkehr war vom Brand nicht beeinträchtigt.