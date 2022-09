Feuerwehr muss Unratbrand in der Julius-Ebeling-Straße in Halle löschen

Am Nachmittag brannte neben einem Bürogebäude in der Julius-Ebeling-Straße ein großer Haufen Unrat.

Halle (Saale)MZ - Am Montagnachmittag wurde die Feuerwehr gegen 15.30 Uhr in die Julius-Ebeling-Straße in Halle gerufen. Neben einem Bürogebäude stand ein größerer Haufen Unrat in Flammen. Die Rauchentwicklung, die von dem Feuer ausging war über ganz Halle zu sehen. Die Feuerwehr musste das Feuer mit zwei C-Rohren bekämpfen und konnte es schnell löschen. Ein übergreifen der Flammen auf das Bürohaus konnte verhindert werden.

Die Feuerwehr im Löscheinsatz in in der Julius-Ebeling-Straße. (Foto: Marvin Matzulla)

Zum Einsatz kam der Löschzug der Feuerwache Süd und die Freiwillige Feuerwehr Halle-Kanena. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.