Feuerwehr löscht Flammen im Keller eines Wohnhauses in Halles Süden

Halle (Saale)/MZ - In einem Wohnhaus in der Regensburger Straße in Halle-Ammendorf ist am frühen Freitagabend ein Kellerbrand ausgebrochen. Einsatzkräfte der Südwache und der Freiwilligen Feuerwehr Ammendorf hatten die Lage schnell unter Kontrolle. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse wurden die Flammen mit einer Kübelspritze bekämpft. Nach ersten Erkenntnissen endete der Brand glimpflich. Verletzt wurde niemand. Über die Schadenshöhe ist noch nichts bekannt. Auch ist unklar, wie es zu dem Feuer kam.