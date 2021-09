Feuerwehr in Halle rückt zu Kellerbrand und Feuer in Gartenlaube aus

Halle/pol - Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Wittenberger Straße ist am gestrigen Samstag gegen 23:05 Uhr gemeldet worden. Rauch zog durch das Treppenhaus. Die Feuerwehr löschte einen Brand im Keller des Hauses. Die Wohnungen waren nicht betroffen. Verletzt wurde niemand. Zur Höhe des Sachschadens ist noch nichts bekannt. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.

Laubenbrand in Gartenanlage

Am Samstag gegen 13:40 Uhr brannte eine Laube in der Gartenanlage „Grüner Winkel“ in Bereich Ammendorf/Beesen. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Verletzt wurde niemand. Zur Schadenshöhe ist noch nichts bekannt. Kurz vor dem Brand wurde ein namentlich bekannter Mann an der Laube gesehen. Es besteht der Verdacht, dass der 56-Jährige für den Brandausbruch verantwortlich ist, dazu nahm die Polizei entsprechende Ermittlungen auf.