Erneut hat in Halle ein Auto gebrannt. Ein Transporter wurde in Halle-Neustadt angezündet.

Halle (Saale)/MZ - Am Mittwochabend wurde der Feuerwehr Halle ein brennender Transporter in der Ernst-Abbe-Straße in Halle-Neustadt gemeldet. Offenbar wurde das Fahrzeug im Bereich der Reifen in Brand gesetzt.

In der Ernst-Abbe-Straße brannte ein Transporter. (Foto: Marvin Matzulla)

Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen, bevor das ganze Fahrzeug in Flammen stand. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftungen aufgenommen.