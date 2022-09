In der Nacht zum Freitag hat es in der Silberhöhe in Halle gebrannt. In einem Mehrfamilienhaus in der Hanoier Straße wurde in einem Abstellraum ein Feuer gelegt.

Halle (Saale)/MZ/matz - In der Silberhöhe kam es in der Hanoier Straße in der Nacht zum Freitag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. In dem Elfgeschosser wurden in einem Abstellraum im Erdgeschoss gegen 23 Uhr mehrere Fahrräder und Kinderwagen in Brand gesetzt. Die Feuerwehr war mit dem Löschzug der Südwache und der Freiwilligen Feuerwehr Halle-Ammendorf im Einsatz. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

Nach MZ-Informationen konnte durch Zeugen kurz vor dem Brandausbruch ein 22-jähriger Tatverdächtiger Mann in dem Bereich beobachtet werden. Die Polizei hat den Mann vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier gebracht, um mögliche Spuren und Beweise an der Person zu sichern wurden die Hände in Papiertüten gesteckt.

Die Daten werden von der Good Conversations gGmbH erhoben und verarbeitet.

Gegenüber der MZ sagte der Hallenser vor Ort, er habe mit dem Feuer nichts zu tun und wollte nur nach Hause. Ob bei dem Brand Menschen verletzt wurden ist derzeit nicht bekannt. Durch das Feuer wurden mehrere Fenster zerstört, auch Rußablagerungen im Gebäude richteten enormen Schaden an. Zur konkreten Schadenshöhe konnten in der Nacht keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.