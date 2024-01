Am Donnerstagabend kam es zu einem Brand in der Innenstadt von Halle. Die Feuerwehr musste Flammen in einem leerstehenden Haus löschen.

Feuer im ehemaligen „La Bim“ am Töpferplan in Halle

Halle (Saale)/MZ/MV - In der alten Ruine des „La Bim“ in Halle hat es am Donnerstagabend einen Brand gegeben. Laut einem Polizeisprecher wurden die Einsatzkräfte gegen 17.30 Uhr über das Feuer am Töpferplan informiert.

Nach Angaben der Polizei soll es in einer Zwischendecke gebrannt haben, was den Einsatzkräften der Feuerwehr Probleme beim löschen bereitet hat. Mittels einer Drehleiter wurden die Flammen bekämpft.

Aus dem Dach des ehemaligen La Bim stiegen Rauchwolken auf. (Foto: Marvin Matzulla)

Die Berufsfeuerwehr war mit einem Löschzug der Hauptwache im Einsatz. Unterstützt wurde die Berufsfeuerwehr von der freiwilligen Feuerwehr Halle-Diemitz. Die Polizei will in den kommenden Tagen mit Brandursachenermittlern die Brandursache ermitteln.