Festnahmen nach Überfall auf der Peißnitz in Halle

Halle (Saale) - Auf der Peißnitzinsel in Halle wurden in der Nacht zum Mittwoch gegen 1.20 Uhr zwei Personen von vier Jugendlichen „körperlich attackiert“. Laut Polizei wurden Ihnen dabei ein Handy und ein Fahrrad gestohlen. Wenig später konnte die Polizei die vier Täter am Kirchtor vorläufig festnehmen. Dabei wurde bei einem der Beschuldigten eine geringe Menge Drogen beschlagnahmt.

Gegen die vier Hallenser im Alter zwischen 16- und 18-Jahren wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. (mz)