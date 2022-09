Fest ohne Fontäne: Tradition fällt (nicht) ins Wasser

Am kommenden Sonntag findet nach zweijähriger Coronapause endlich wieder das Fontänefest auf der Ziegelwiese statt. Die eigentliche Attraktion, nämlich das Wasserspiel der Fontäne selbst, bleibt jedoch aus.

Die Fontäne wird zum Fest am Sonntag nicht sprudeln.

Halle (Saale)/MZ - Mit einer Höhe von 80 Metern gilt die Fontäne in Halle als die drittgrößte Europas. Auf dem kommenden Fontänefest wird sie allerdings aus technischen Gründen nicht sprudeln können und lässt den Teich um sich herum unberührt. Es sollte nicht nur der Höhepunkt des Festes werden, sondern auch der Saisonstart der Fontäne. Der hallesche Pumpen- und

Armaturenhersteller KSB habe eifrig daran gearbeitet, sie zum Springen zu bringen – vergeblich. „Die Pumpe ist voll funktionstüchtig und läuft einwandfrei. Der vermutliche Fehler liegt wahrscheinlich irgendwo im Ansaugsystem des Wasserspiels. Es kommt nicht genug Wasser an“, erläutert Rüdiger Franz, Abteilungsleiter im zuständigen Geschäftsbereich

Stadtentwicklung und Umwelt. Die „Freunde der Fontäne“, die auch das Fontänefest organisieren, zeigen sich trotz der Enttäuschung verständnisvoll: „So etwas kann immer passieren“, erklärt ein Vertreter des Vereins. Auch Bürgermeister Egbert Geier bedauert, „dass das Symbol des Festes nun doch nicht in Betrieb gehen kann.“ Er richtet seinen Dank an den KSB-Geschäftsführer Frank Aschenbach, der auf Hochtouren an der Reparatur der Pumpe gearbeitet hatte.

Man werde laut ihm schnellstmöglich eine Kamerabefahrung an der Fontäne durchführen, um den Fehler finden und hoffentlich beheben zu können. Am Sonntag können Interessierte im Rahmen der Führungen und Besichtigungen des Pumpenhauses die komplizierte Technik der Anlage erklärt bekommen.

Das Familienfest mit buntem Programm wird dennoch stattfinden. Ob die Fontäne dann doch ihre prachtvollen Wasserfunken sprühen lässt, bleibt erst einmal offen.