Die MZ blickt in einer mehrteiligen Serie zurück auf die Männer und Frauen, die als Oberbürgermeister die Dinge in der Saalestadt geregelt haben. Wieso gibt es überhaupt den OB?

Halle/MZ. - Wenn in Halle im Februar 2025 ein neuer Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin gewählt wird, ist diese Person die 32. in dem Amt. Höchstwahrscheinlich. Vielleicht ist die Zählung auch nicht ganz korrekt. Denn Forschungen über eine Chronologie der Stadtvorsteher gibt es bislang nicht, nur einzelne Werke zu bestimmten Abschnitten der Geschichte der Oberbürgermeister. So gibt es manchmal in den Daten Abweichungen, manchmal auch in der Reihenfolge der Vornamen. Und: Von 1725 bis 1728 gab es gleich drei gleichberechtigte Oberbürgermeister, die parallel im Amt waren.