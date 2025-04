Halle (Saale)/MZ. - Der hallesche FDP-Kreisverband hat seine personellen Weichen gestellt. Neben dem Kreisvorstand wurden auch die Direktkandidaten für die Landtagswahl 2026 gewählt. Die Partei zeigte sich zufrieden und gab sich selbstbewusst.

Die seit 2021 amtierende Vorsitzende des Kreisverbandes, Yana Mark, wurde wiedergewählt. Das teilte die FDP am Donnerstag mit. Als Stellvertreter wurden auch Andreas Silbersack und der ehemalige Stadtrat Torsten Schaper im Amt bestätigt. „Die kommenden Landtagswahlen werfen bereits ihre Schatten voraus und mit diesem Team im Kreisvorstand und mit guten Kandidaten sind wir frühzeitig gut aufgestellt“, sagte Mark.

Als Direktkandidaten in den vier halleschen Wahlbereichen wurden Annett Krake, Torsten Schaper, Andreas Silbersack und Tim Kehrwieder gewählt. Man setze sowohl auf neue als auch auf bekannte Gesichter, hieß es aus der FDP. Silbersack tritt als amtierender Fraktionsvorsitzender zur Wiederwahl an, die anderen Kandidaten sind landespolitisch Neulinge. „In Sachsen-Anhalt muss es weiterhin eine starke liberale Stimme im Parlament geben. Auf Bundesebene sehen wir aktuell was passiert, wenn diese fehlt“, sagte Silbersack.

Die FDP war 2021 mit 6,4 Prozent in den Magdeburger Landtag eingezogen. Neben Silbersack ist damals auch der Hallenser Konstantin Pott Abgeordneter geworden. Er hatte bereits vor längerer Zeit angekündigt, sich nach der Wahlperiode aus der ersten Reihe der Politik zurückzuziehen.