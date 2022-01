Fast 20 Betrugsversuche in Halle an einem Tag angezeigt

Aufmerksame Senioren wenden sich an die Polizei

Halle (Saale)/MZ - - Beim Polizeirevier Halle sind am Mittwoch fast 20 Anzeigen nach betrügerischen Anrufen eingegangen. In keinem dieser Fälle seien die Kriminellen zum Zuge gekommen, heißt es: Der Polizei sei bisher nicht bekannt, dass jemand wie gefordert Geld übergeben habe.

Die Anrufer gaben sich den Angaben zufolge als Polizisten aus. Ab etwa 11 Uhr hätten sie vorwiegend mit Senioren Telefonate geführt und von angeblichen schweren oder sogar tödlichen Unfällen berichtet, in die Angehörige der Angerufene verwickelt seien. Diesen drohe deshalb eine Haftstrafe, die nur durch die Zahlung einer Kaution im fünfstelligen Bereich abgewendet werden könne. Das Geld müsse sofort gezahlt werden. Angerufenen, die nicht sofort auflegten, wurde laut Polizei eingeschärft, niemanden von dem Telefonat zu erzählen. Die Polizei würde das Geld abholen, welches dann beim Amtsgericht hinterlegt werden würde.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang, auf derartige Forderungen einzugehen. „Lassen Sie sich am Telefon nicht zu Ihren Vermögensverhältnissen aushorchen. Beenden Sie fragwürdige Telefonate und rufen Sie Ihre Angehörigen selbst an - lassen Sie sich nicht verbinden“, heißt es. Im Zweifel solle man die Polizei über den Notruf 110 informieren.