Familie, Freunde und Kollegen nehmen in Halle Abschied von tödlich verunglücktem Polizisten

Halle (Saale)/MZ - Unter großer Anteilnahme von Familie, Freunden und Kollegen fand am Dienstagvormittag auf dem halleschen Südfriedhof die Beisetzung des tödlich verunglückten Polizisten aus Halle statt. Der 33 Jahre alte Polizeibeamte war am 18. Juni während einer Motorrad-Einsatzfahrt im Lützener Ortsteil Röcken im Burgenlandkreis von der Straße abgekommen und schwer gestürzt. Der Familienvater erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der Polizist war auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Halle-Büschdorf. Auch viele Feuerwehrleute aus Halle und der Region waren gekommen und erwiesen ihrem Kameraden die letzte Ehre, teilte TV Halle mit.